Cambia la viabilità in occasione della Fiera tradizionale di Bussana e della Fiera dell’Uovo

Sanremo. In occasione della consueta Fiera tradizionale di Bussana e della Fiera dell’Uovo prevista per il 28 aprile la circolazione stradale verrà modificata.

In via Tre Fontane vi sarà divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli dalle 00.00 alle 22, mentre in via Biancheri – via Donetti e via Alessandro Calvini divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli dalle 00.00 alle 22 e divieto di transito dalle 4 alle 22.

Inoltre in via Brigata Liguria e via G. Cesare divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli dalle 00.00 alle 22 e divieto di transito dalle 4 alle 22.

Sono esclusi da tali divieti i veicoli in servizio di polizia, soccorso, emergenza e gli operatori della fiera. Le disposizioni delle ordinanze saranno rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali mobili, in considerazione della temporaneità del provvedimento, nonché mediante gli ordini impartiti dagli agenti preposti

alla disciplina del traffico.