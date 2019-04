Burrasca forza 8 e vento da Levante: per il meteorologo Pennellatore Imperiese e Costa Azzurra sono in ‘codice giallo’

Imperia. «Attualmente, su Imperiese e Costa Azzurra, siamo in codice di vigilanza meteo GIALLO per forti raffiche di vento da Levante-Grecale fino alle 18 circa. In certi momenti è burrasca forza 8». A dirlo è il meteorologo Achille Pennellatore, che aggiunge: «La Costa Azzurra da Antibes verso Ovest più tardi sarà esposta anche al rischio mareggiata. Occhio se farete Pasquetta in quella zona. Inoltre, dal pomeriggio o sera è in previsione l’arrivo della pioggia, dapprima molto sparsa e intermittente, poi si organizzerà meglio per domani e dopo. Vedremo in seguito se passerò al GIALLO anche per le piogge. Al momento, non è ancora il caso».