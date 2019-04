Bufera su gestione consorzio InRiviera. La replica del sindaco Ioculano: «Ho ascoltato parere del collega Ingenito»

Ventimiglia. Non tarda ad arrivare la replica del sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano alle parole del vicesindaco di Bordighera Mauro Bozzarelli che lo rimproverava di non aver condiviso con i colleghi amministratori del consorzio InRiviera la convenzione con l’ATL di Cuneo.

«A seguito delle dichiarazioni dell’assessore di Bordighera Bozzarelli corre l’obbligo di specificare quanto segue – dichiara Ioculano – La convenzione con l’ATL di Cuneo nasce su espresso mandato dato dai comuni aderenti ad InRiviera al comune capofila Ventimiglia. La convenzione è stata esaminata ed approvata all’unanimità dai presenti in data 2 aprile 2019. Mi ero premurato di sentire sulla questione il collega di Bordighera Ingenito che confermava la volontà di andare avanti. Pertanto, non entro nelle dinamiche interne del comune di Bordighera e proseguiamo nel nostro virtuoso lavoro di promozione del territorio in modo collettivo (vedi U Descu de Natale fatto da InRiviera proprio a Bordighera)».