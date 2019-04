Bordighera. Un furgone con rimorchio, con targa tedesca, è rimasto incastrato in via Silvio Pellico: traversa di via Generale Vincenzo Biamonti nei pressi dello svincolo dell’A10, imboccata per sbaglio. Sembra infatti che l’autista del furgone sia stato ingannato dal navigatore. Vista la via stretta e tortuosa, non adatta a un mezzo del genere, il rimorchio è finito fuoristrada con uno pneumatico durante una curva.

L’autista ha così chiesto aiuto. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno allertato i vigili del fuoco. E’ stato infatti necessario l’intervento dei pompieri per disincastrare il furgone.