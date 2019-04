Bordighera. Un giovane motociclista in sella a una Suzuki di grossa cilindrata è rimasto lievemente ferito dopo lo scontro con un’auto intorno alle 13 nei pressi della ‘porta della Maddalena’, a Bordighera Alta.

Stando a quanto ricostruito fino a ora, il motociclista proveniva da corso Francesco Rossi e viaggiava in direzione Sasso, mentre il giovane conducente della vettura, una Suzuki Wagon R, arrivava da via Filiberto. Dopo essersi fermato allo stop, all’incrocio con corso Rossi, l’automobilista è ripartito, travolgendo la motocicletta che non aveva visto arrivare.

Grazie alle protezioni indossate per schiena, ginocchia e gomiti, il centauro è rimasto praticamente illeso.

Sul posto è accorso un equipaggio di Ponente Emergenza e una pattuglia della polizia locale. Durante i soccorsi e i rilievi la strada, che conduce all’imbocco dell’A10, è rimasta bloccata: si sono formate lunghe code.