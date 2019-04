Bordighera, ruba con destrezza occhiali da sole: arresto lampo e condanna

Bordighera. Il giudice del Tribunale di Imperia ha convalidato l’arresto e ha inflitto 10 mesi dieci di reclusione e 800 euro di multa, oltre al divieto di dimora in provincia, all’uomo, un 39enne già noto alle Forze dell’ordine, che ieri sera in un negozio di ottica del centro della Città delle palme si è impadronito di 3 paia di occhiali da sole di lusso, per un totale di 600 euro.

L’autore del furto, un romeno, ha cercato di fuggire (cosa che è riuscita al complice) ma è stato bloccato dai carabinieri di Ospedaletti dopo essere stati allertati dalla Centrale operativa di Bordighera a seguito di una segnalazione al 112.

I fatti. Introdottosi in un negozio di ottica in compagnia di un complice con il pretesto di voler essere sottoposto a un controllo della vista, dopo aver provato diversi occhiali, approfittando di un momento di distrazione del commesso, impegnato con altri avventori, il 39enne è riuscito a impadronirsi di tre paia di occhiali da sole. L’addetto alle vendite essendosene accorto ha immediatamente contestato il furto alla coppia di complici, ma mentre uno dei due è riuscito a guadagnare la fuga, l’altro, nel tentativo di allontanarsi, ha strattonato violentemente il venditore, esponendolo anche al rischio di essere travolto dalle autovetture in transito all’esterno del negozio.

