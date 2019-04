Bordighera, pulizia delle spiagge: appuntamento domenica 14 aprile

Bordighera. Torna l’appuntamento con la pulizia delle spiagge. Domenica 14 aprile, a partire dalle 9,45, i volontari e le associazioni si ritroveranno presso il ristorante la Capannina, in località Arziglia, per ripulire il litorale pubblico. Alle 10 inizierà la distribuzione del materiale donato dalla Docks Lanterna (ditta che gestisce il servizio di igiene ambientale in città) per la raccolta rifiuti e si procederà a pulire la spiaggia. Alle 12 un rinfresco per tutti i partecipanti presso il ristorante la Capannina.

Si tratta della seconda giornata di volontariato dopo l’appuntamento del 10 marzo scorso. L’amministrazione Ingenito, all’interno del progetto Bordighera Green, ha infatti deciso di ‘istituzionalizzare’ la seconda domenica di ogni mese quale giornata da dedicare alla pulizia delle spiagge al fine di raggiungere una maggiore tutela e sensibilizzazione ambientale.