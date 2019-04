Bordighera ospita Memory days, Trofei Marinelli e Parmeggiani

Bordighera. Il 14 aprile la Città delle Palme ospiterà Memory days, Trofei Marinelli e Parmeggiani per le classi IRC, ORC e Gran Crociera. Le regate, organizzate dallo Yc Sant’Ampelio, si svolgeranno nel tratto di mare compreso tra Bordighera – Capo Nero – Ventimiglia.

Le iscrizioni saranno chiuse alle 9 del giorno della regata. I concorrenti dovranno presentare alla segreteria dello Yc Sant’Ampelio i seguenti documenti:

– certificato di stazza o conformità per l’anno 2019 (solo per ORC Int. e ORC Club)

– polizza assicurativa come da normativa FIV, dove sia ben visibile il massimale assicurato e la certificazione dell’estensione regate

Il Trofeo “Marinelli” verrà assegnato al 1° classificato della classe Gran Crociera. Il Trofeo Memorial “F. Parmeggiani” sarà assegnato al raggruppamento “regata”. Altri premi potranno essere messi in palio successivamente dal Comitato Organizzatore. Per la sola assegnazione dei trofei Marinelli e Parmeggiani, saranno stilate classifiche separate per le varie classi. I primi tre classificati saranno determinati come unico raggruppamento in tempo compensato. Come da normativa per la Vela d’Altura, la classifica di ciascun raggruppamento per la classe Gran Crociera verrà stilata sulla base dei tempi reali.