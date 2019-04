Bordighera, nuovo appuntamento per il laboratorio dell’autostima dello sportello Noi4You

Bordighera. “L’autostima e l’eccessiva vanità, chi sono questi parenti così stretti?” Questo è il titolo della serata con la psicologa Guendalina Donà che si terrà giovedì 4 aprile alle 21.00 presso la sala della Croce Rossa durante il consueto laboratorio dell’autostima dello sportello d’ascolto Noi4You.

Molto spesso, anche troppo, si sente parlare a sproposito di molti termini che riguardano delicati argomenti psicologici e molte persone non sanno di preciso a cosa si riferiscano realmente molti termini. Per questo motivo, la dottoressa Donà tratterà il tema giovedì sera: per far comprendere quali caratteristiche dell’autostima siano più che positive o negative, fino anche alla patologia grave.

Si rifletterà poi insieme ai partecipanti alla serata su tematiche che riguardano l’utilità del capire come ci si colloca riguardo a questi aspetti della nostra personalità e come poter comprendere meglio gli altri sia nel bene che nel male.

Come sempre sarà un’occasione di riflessione e crescita per tutti i partecipanti.