Bordighera, muore in casa dopo aver fatto colazione. Il dramma in via degli Amici

Bordighera. Un uomo di 79 anni, M.V., è stato trovato morto all’interno della propria abitazione in via degli Amici nella tarda mattinata. L’anziano, originario di Pietralcina, in provincia di Benevento, era stato operato due giorni fa per un’ernia. Sarebbe morto dopo aver fatto colazione, probabilmente a causa di un malore.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, il personale del 118, un equipaggio di Ponente Emergenza e i carabinieri.

Per entrare in casa, al primo piano di una palazzina, è stato necessario infrangere un vetro. All’arrivo dei soccorritori, però, non c’era più nulla da fare.