Bordighera. Alcune immagini in anteprima della mostra “Monet, ritorno in Riviera” dedicata al grande pittore francese che andrà in scena da martedì 30 aprile a Villa Regina Margherita.

Si tratta di una mostra-evento unica nel suo genere in cui, per la prima volta dopo 135 anni da quando furono dipinti, tre quadri di Claude Monet tornano nei luoghi che ispirarono il grande artista.

di 8 Galleria fotografica Le immagini in anteprima della mostra "Monet, ritorno in Riviera"









«E’ una giornata emozionante, un’immersione totale nella Bordighera della fine dell’800», dichiara il sindaco Vittorio Ingenito.

Il direttore scientifico del museo Marmottan di Parigi che ospita il più grande numero di opere di Monet al mondo: