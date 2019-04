Bordighera. L’Arziglia ha da ieri un nuovo punto di riferimento. E’ stato infatti inaugurato il bar-tabaccheria Regina Square Cosmopolitan, gestito dai coniugi Catanese.

Un momento conviviale, quello di ieri pomeriggio, dove alcuni candidati sindaci delle città limitrofi hanno potuto confrontarsi sui propri programmi elettorali, in vista di possibili scelte condivise. C’erano infatti Antonino Falzone, in corsa per la poltrona di sindaco di Ventimiglia, con due liste civiche ad appoggiarlo; l’attuale sindaco di Camporosso e candidato Davide Gibelli, con il suo vice Maurizio Morabito e il candidato a sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti.

Presenti anche numerosi esponenti di forze dell’ordine, invitate da Nicola Catanese: maresciallo dei carabinieri a Ventimiglia.

Madrina della festa: Patrizia Bottiglieri.

Davide Gibelli con Maurizio Morabito