Bordighera, il Pd organizza un incontro sul gioco d’azzardo

Bordighera. Domani, sabato 13 aprile, alle ore 15.30 presso la Sala Rossa del Palazzo del Parco il Partito Democratico di Bordighera organizza un iniziativa pubblica sul gioco d’azzardo.

La cittadinanza è cordialmente invitata. Sarà inoltre l’occasione per iniziare la campagna di adesione e tesseramento per il 2019. Saranno presenti: Filippo Torriggiani (consulente commissione nazionale antimafia), Enrico Ioculano (sindaco di Ventimiglia), Donatella Albano (ex senatrice della Repubblica) e Maura Orengo (referente provinciale di Libera).