Bordighera, il 25 aprile aperta la sede dell’associazione nazionale “Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra”

Bordighera. Domani 25 aprile apertura straordinaria della sede provinciale a Bordighera dell’associazione nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra.

A Villa Etelinda in via Romana 38, dalle 15.00 alle 17,00 grazie al collegamento online con l’archivio del Ministero della Difesa i famigliari ed amici dei caduti e dispersi in guerra potranno richiedere informazioni sui loro cari. Importante per la ricerca oltre al nome e cognome del milite l’anno di nascita ed eventuale località. Chi volesse inoltre potrà segnalare l’eventuale volontà di inserimento dei dispersi nelle lapidi dei monumenti cittadini nei comuni della Provincia d’Imperia.

Sempre a Bordighera alle ore 17,30 organizzato dal Comune, presso il teatro del Palazzo del Parco, concerto gratuito della Banda Musicale di Borghetto San Nicolò.