Bordighera. Federico Infantino tra una settimana partirà alla volta di Sydney Bondi Beach per partecipare all’Ocean Lovers Festival. E’ stato infatti scelto come Ambasciatore Italiano per il nuovo progetto mondiale sulla salvaguardia degli oceani divulgata dallo sport. Vedrà la presenza anche di stelle dello spaccatolo oltre che di vari atleti olimpici.

«È un onore essere stato scelto come ambasciatore e rappresentante dell’Italia per questo evento internazionale sulla tutela degli oceani mondiali! Porterò anche con me, ovviamente, il nome della mia città natale: Bordighera che si sta muovendo per diventare PlastiFree! - scrive sulla sua pagina Facebook l’atleta di Windsurf – Seguite le dirette live sul mio account Instagram @fedeita999. Durante il festival si terrà anche la visione del film al quale ho preso parte come direttore e protagonista That’s Surf West».