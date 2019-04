Bordighera. E’ Sebastiano Ghione, 9 anni, il primo sindaco del consiglio comunale dei ragazzi di Bordighera. L’elezione del sindaco è avvenuta nel pomeriggio di oggi presso la Sala Rossa del Palazzo del Parco, dove il consiglio si è insediato, alla presenza del sindaco Vittorio Ingenito e di altri componenti della maggioranza consiliare, oltre che delle maestre e della dirigente scolastica.

Sebastiano Ghione, che frequenta la IV B in via Pelloux, ha scelto la sorella gemella Isabella come presidente del consiglio comunale. Vice sindaco Umberto Gavino, 10 anni.

Il neoeletto primo cittadino ‘dei piccoli’ ha dichiarato di volere più lezioni di sport a scuola. Per conoscere gli altri progetti da realizzare nel corso del suo mandato, invece, bisognerà attendere le prossime assemblee, quando insieme ai suoi assessori, Sebastiano Ghione traccerà il programma della sua amministrazione.

di 19 Galleria fotografica Consiglio comunale ragazzi bordighera









Il consiglio comunale è così composto.

Scuole via Pelloux. Classe IV A: Giuseppe Greco, Francesco Musacchio; classe IV B: Sebastiano Ghione, Valentina Soleri; classe IV C: Leon Berisha, Chiara Praticò; classe V A: Riccardo Curto, Vittoria Gagliolo Vittoria, Niccolò Mirandola; classe V B: Aurelian Bonaccorsi, Francesco Fatiga e Umberto Gavino.

Plesso via Pasteur. Classe IV: Vittoria Claudiano, Anna Comai, Arianna Suglia; classe V: Cecilia Montevero, Matteo Scaramuzzino Plesso Borghetto.

Plesso Borghetto. Classe IV: Ludovica Bonelli Ludovica, Isabella Ghione; classe V: Fabio Fulco e Andrea Preti.