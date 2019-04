Bordighera. «È arrivato il Monet!!! È tutto quasi pronto per il grande evento: vi stavate chiedendo cosa stesse succedendo in questi giorni all’interno della Villa della Regina? Eccovi alcune foto dei preparativi! Martedì (dalle 10.30) è il grande giorno: sarà un evento indimenticabile, non mancate!».

Lo ha scritto il sindaco Vittorio Ingenito annunciando che è quasi tutto pronto per il grande evento del 30 aprile, quando verrà inaugurata la mostra dedicata a Monet, che ‘torna’ nella Città delle Palme e a Dolceacqua dopo 135 anni.