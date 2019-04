Bordighera, domenica all’Anglicana la presentazione del libro “I 31 uomini del generale”

Bordighera. Domenica 14 aprile alle 17,30, l’ex chiesa anglicana ospiterà la presentazione del libro del maresciallo dei carabinieri in congedo Antonio Brunetti: “I 31 uomini del generale”, Luni Editrice.

Al servizio del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, Brunetti è stato testimone eccezionale nella creazione del primo nucleo antiterrorismo contro l’eversione. Quello di domenica, sarà un pomeriggio incentrato sul racconto del militare, che ha vissuto in prima persona il momento più difficile della storia italiana, contribuendo a sconfiggere il terrorismo nel nostro Paese, essendo parte del primo nucleo antiterrorismo creato dal generale Carlo Alberto dalla Chiesa nel maggio del 1974. Diventato un uomo “senza nome e senza volto”, come egli stesso si definisce, lontano dalla moglie, dai figli piccoli, dalla madre malata, per portare avanti il compito che il generale gli aveva assegnato.

Il maresciallo Brunetti è stato insignito della Medaglia d’Oro al Valore e di una seconda medaglia d’oro, voluta dal Presidente della Repubblica Mattarella, per Atti di Valore contro il terrorismo. Gli è stata anche conferita la Croce d’Oro ai benemeriti della Repubblica italiana, e attualmente è l’unica doppia medaglia d’oro vivente.

Un appuntamento importante per comprendere quanto la società e lo Stato siano in debito con questi uomini, modelli di convivenza civile.

Ingresso libero.