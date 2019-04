Bordighera, continuano gli incontri dello sportello d’ascolto NOI4YOU

Bordighera. Continuano gli incontri con il Laboratorio dell’Autostima organizzati dallo Sportello di ascolto NOI4YOU – presso l’oratorio di Terrasanta a Bordighera. Questa volta la dottoressa Guendalina Donà – psicologa- parlerà di

“Le difese psicologiche: come la mente salvaguarda il suo equilibrio .. o lo perde definitivamente”.

I meccanismi di difesa sono quelle operazioni che la nostra mente attiva in maniera spontanea per proteggersi dall’angoscia e dal dolore. Parliamo di normali processi mentali che tutti noi utilizziamo quotidianamente, perché tutelano il nostro equilibrio psichico. Solo quando sono usati in modo rigido ed inflessibile possono insorgere problematiche psichiche gravi e disturbi nel rapporto con l’ambiente nel quale si vive. La differenza tra normalità e patologia è data dall’utilizzo delle strategie difensive.

E’ chiaro che di fronte ad un evento particolarmente traumatico la mente mobilita tutte le sue difese, esse possono avere però come effetto collaterale una eccessiva distorsione della realtà.

Quando questi meccanismi sono utilizzati sempre, in maniera massiccia e indiscriminata, siamo di fronte a un problema grave per l’equilibrio psichico. Questo l’argomento del prossimo giovedi 2 maggio alle ore 21 a Bordighera presso la sala dell’oratorio di Terrasanta a Bordighera in via Vittorio Emanuele 75. Come sempre il piacere sia durante che dopo sarà quello di rispondere ai quesiti dei partecipanti e crescere insieme, sempre di più.