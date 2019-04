Bordighera. La cinquantenne C.M. rimasta ferita nell’incidente avvenuto intorno alle 23,20 di ieri a Madonna della Ruota ci scrive per ringraziare il giovane che per primo le ha prestato soccorso e ha atteso, vicino a lei, che arrivassero le ambulanze e i soccorritori del 118.

«Mi ha preso in braccio aiutandomi così a uscire dall’auto – scrive la donna -. E non mi ha lasciato un attimo sola fin quando non sono arrivati i soccorsi. Lo ringrazio di cuore».

La donna, che viaggiava su una Skoda Fabia andata completamente distrutta nell’incidente, non ricorda molto di quel giovane che non conosce: «Ero sotto choc – aggiunge -. Ricordo che era con una ragazza, forse la sua fidanzata. Spero che si riconosca in queste mie parole e che riceva il mio più sentito ringraziamento».