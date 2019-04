Bordighera. Un albero si è abbattuto su una strada in località Montenero, interrompendo la circolazione veicolare. Nel crollo della pianta fortunatamente non si sono registrati feriti. E’ il secondo episodio in pochi giorni, dopo la palma caduta in via Romana, che per un soffio si evita una tragedia.

Sul posto è accorsa una pattuglia della polizia locale che ha allertato la protezione civile cittadina per rimuovere tronco e rami dalla strada.