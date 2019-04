L'ispezione

Ventimiglia. E’ durato più di cinque ore il sopralluogo compiuto dai carabinieri per la tutela del lavoro e dagli ingegneri dell’Ispettorato del lavoro di Imperia che stamane, a partire dalle 9,30, hanno effettuato un’ispezione nel costruendo porto di Ventimiglia, la cui gestione è a capo della società monegasca Monaco Ports. I primi accertamenti non hanno evidenziato nulla di negativo: tutti i lavoratori presenti sono risultati essere in regola. Sia i militari che i tecnici dell’ispettorato hanno però acquisito diversa documentazione che verrà analizzata nei prossimi giorni per escludere possibili violazioni di carattere penale comportanti sanzioni pecuniarie. di 18 Galleria fotografica Ispettorato lavoro porto ventimiglia







Al sopralluogo erano presenti anche i militari della compagnia di Ventimiglia, con il loro comandante: il capitano Francesco Giangreco.