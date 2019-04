Sanremo. «E’ una grandissima emozione anche perché fare una convention all’Ariston è sempre un punto interrogativo, ma quello che volevo era la partecipazione». E partecipazione ha avuto. In un teatro Ariston gremito in ogni ordine di posto (con diverse persone costrette a rimanere fuori), ha avuto luogo la convention del sindaco uscente e candidato al secondo mandato Alberto Biancheri che oggi ha presentato la squadra dei sui 116 candidati consiglieri.

«Mancano ancora 29 giorni al 26 maggio e sono felicissimo perché quello che volevo era che la città rispondesse – ha aggiunto – Qui ci sono 1200 posto, 1500 persone… non lo so. Ma al di là dei numeri è una grandissima partecipazione. Sarà un momento per parlare del nostro programma, ma anche per presentare la nostra squadra: 116 candidati, di cui 14 giovanissimi: 55 donne, 61 uomini. Una grandissima squadra per questo nuovo percorso».

Ai microfoni dei giornalisti, prima dell’inizio della convention, Biancheri ha detto: «Credo che questa città abbia bisogno di infrastrutture. Dobbiamo continuare a crescere, intervenire su determinate strade, come via Pietro Agosti, riqualificare l’ex stazione, piazza Eroi, pensare alla sicurezza…». I temi sono tanti, la campagna elettorale appena iniziata.

Dopo l’esibizione del musicista Davide Laura, salito alla ribalta delle cronache nazionali per essere stato multato mentre si esibiva in via Matteotti, cuore della Città della musica, sul palco sono saliti i candidati delle cinque liste che sostengono il Biancheri bis. A ciascun gruppo è stata associata una virtù considerata dalla coalizione fondamentale per l’attività amministrativa. E così l’impegno, descritto con le parole di William McRaven (ex comandante del ‘Joint Special Operations Command’ che ha guidato la squadra Seal nell’operazione ‘Lancia di Nettuno’, culminata con l’uccisione di Osama bin Laden) viene associato alla lista “Alberto Biancheri Sindaco”. E poi la forza, raccontata con il video della vittoria della Milano-Sanremo 2018 del ciclista Vincenzo Nibali, associata alla squadra di “Sanremo al centro”. Per descrivere lo ‘spirito di squadra’ della lista ‘Avanti insieme’, sono state scelte le parole di Steve Jobs. Con lo spezzone di un’intervista allo scalatore Simone Moro è stata presentata la passione: virtù associata alla lista ‘Pd Sanremo’.

Infine il gruppo Sanremo Attiva, che con la virtù ‘partecipazione’ raccontata attraverso immagini di vita vissuta in mezzo alla gente, è l’ultimo a salire sul palco dell’Ariston.

