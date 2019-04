Benedetta Parodi ospite speciale di Meditaggiasca, ecco il programma della tre giorni enogastronomica

Taggia. Dal dieci al dodici maggio prossimi ci sarà l’edizione 2019 di Meditaggiasca – Expo Valle Argentina Armea con un ospite d’eccezione. Si tratta di Benedetta Parodi, conduttrice televisiva, scrittrice e giornalista, ultimamente specializzata in programmi di cucina.

ECCO IL PROGRAMMA DELL’EVENTO

Venerdì 10: ore 20 cena inaugurale di beneficenza al Convento di San Domenicano a cura del Centro Culturale Tabiese, con raccolta fondi per le due Confraternite di Taggia

Sabato 11 maggio: ore 9,30 convegno presso Villa Boselli ad Arma di Taggia dal titolo “2019 Anno del turismo lento: l’enogastronomia volano del turismo sostenibile” con la partecipazione e l’intervento di relatori esperti in materia di enogastronomia. dalle ore 10 sino alle 19 nel centro di Taggia esposizione prodotti dalle ore 15; “show cooking” in Piazza Cavour con momenti di degustazione di piatti liguri e la partecipazione di Benedetta Parodi in qualità di ospite speciale. Dalle ore 10 sino alle 19 sarà attivo un servizio di navetta gratuito che consentirà ai visitatori di raggiungere comodamente il centro storico di Taggia con partenze da Arma.

Domenica 12 maggio ore 9,30 evento sportivo curato dall’ANWI Ponente Ligure NordicWalking dalle 10 sino alle 19 nel centro di Taggia esposizione prodotti e intrattenimento a cura del presentatore Gianni Rossi con presentazione aziende espositrici. Nel pomeriggio: corsi gratuiti di degustazione dell’olio.