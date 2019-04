Imperia. Bella esperienza vissuta sabato 13 aprile in quel del Fontanassa a Savona, i Reds hanno partecipato al Torneo Città di Savona organizzato dal Savona Rugby.

Prima della pausa delle festività di Pasqua i piccoli Reds si sono meritati il loro bell’uovo di cioccolato, giocando senza timore ed in allegria. La miscela è quella buona infatti i risultati arrivano e rendono felici anche la società e tutto il seguito dei bambini.

Under 8 partenza col botto ma arrivo col freno a mano tirato, prime due partite col Cogoleto e col Recco, persa di poco la prima e vinta la seconda, chi ha visto giocare i piccoli Reds si è entusiasmato, peccato per gli incontri successivi con Amatori e la finalina 3° e 4° posto col Sanremo, troppe energie spese all’inizio con le forze genovesi (sempre di livello anche se “solo” U.8) e la pausa pranzo non aiutano i baby ruggers che stanno imparando a dosare le forze…comunque bel 4° posto nel complesso meritato.

Under 6 qui la caratura dei piccoli “Minions” rossi dei Reds è uscita fuori in maniera forse inaspettata, avversari Cogoleto con due formazioni e una Mista (insieme di giocatori di altre squadre che con pochi atleti si uniscono per competere insieme) fanno del terreno di Savona la loro arena e piazzano un solare 2° posto mettendo in bacheca una coppa, ricevuta direttamente dal presidente del Crl Oscar Tabor che si è complimentato con eloggi ai tecnici dei Reds Rugby Team per l’operato svolto in così poco tempo. Soddisfatti gli U.6 e temprati gli U.8 si può concedere un breve congedo pasquale a tutta la Reds Family con l’occasione si augurano buone festività a tutti gli sportivi imperiesi.