Bco, l’under 18 vince le prime due partite di Coppa Liguria

Ospedaletti. Il Bco under 18 vince le prime 2 partite di Coppa Liguria in casa contro Alassio e Varazze i ragazzi di Lupi ed Archimede, macinano gioco e si preparano per gli imminenti play off che inizieranno il 25 aprile in casa contro il Virtùs Genova che nell’altro girone regionale ha conquistato la quarta piazza.

Coach Lupi: «Quarto difficile ed insidioso, i genovesi sono forti fisicamente e hanno qualche bella individualità. Per contro noi giochiamo in casa e cercheremo di portarci con il vantaggio interno a gara 2». Appuntamento importante per la società Orange da sempre ai vertici della pallacanestro ponentina.