Basso, Lombardi, Berrino e Longhitano (FdI) intervengono sui lavori di ripristino del campetto da calcio e basket a Poggio

Sanremo. I consiglieri comunali Basso, Lombardi e Berrino intervengono su quanto riportato su vari articoli e interviste rilasciate dall’assessore Nocita riguardanti il completamento dei lavori nella frazione di Poggio dei lavori di ripristino del Campetto da Calcio e Basket.

«Leggendo l’articolo sull’inaugurazione dei due campetti sportivi a Poggio di qualche giorno fa - dichiarano i consiglieri – abbiamo constatato che alcune notizie in esso contenute meritano, da parte nostra, una doverosa precisazione. Per quanto riguarda i lavori di riqualificazione che il Comune avrebbe fatto fare nella frazione di Poggio, vorremmo sottolineare che gli unici interventi riguardano lavori di riparazione per i danni vandalici che i due campetti sportivi hanno subito nei mesi passati e che l’inaugurazione descritta riguarda il solo ripristino di un quadro luci che era stato portato via. Nel contempo ringraziamo i Ragazzi di Poggio (e non l’Amministrazione) che da soli e con un alto senso civico hanno provveduto già lo scorso anno a sistemare il campo da calcetto così da far svolgere il Torneo “Gamba Turana” di Calcio Estivo del 2018.

Tra l’altro – aggiungono i consiglieri – lo stesso articolo lascia intendere che alcuni interventi eseguiti nella frazione di Poggio siano stati promossi esclusivamente dall’interessamento di alcune persone senza far alcun riferimento alla Consigliera Basso e al gruppo Consigliare i quali, oltre che per altre problematiche (Lavori Scuola Materna di Poggio, Aumento Tari in zona collinare,..), in passato si sono attivati presso gli uffici comunali affinché venissero effettuati i lavori necessari.

Comprendiamo molto bene che, in campagna elettorale, si cerchi di portare al proprio mulino ogni fatto e azione compiuta sul territorio, ma far apparire la frazione di Poggio come sguarnita di una rappresentanza politica negli ultimi anni suscita in noi una profonda delusione anche perché la consigliera Basso ha sempre lottato per sensibilizzare il Comune ad attivarsi per risolvere vari problemi della frazione di Poggio, come dimostrano le tante segnalazioni ed anche il tempo speso a presidiare il campetto quando era sotto l’attacco di atti vandalici.

Ancora la scorsa sera l’Assessore allo sport si è pregiato di interventi che in realtà la sua Amministrazione non ha fatto e lo sanno bene gli abitanti della frazione Poggio che tramite messaggi (in diretta) hanno testimoniato la reale situazione. Ci dispiace constatare come alcuni soggetti, ora palesemente schierati con l’Amministrazione Biancheri, si siano accorti solo ora delle reali problematiche della frazione.

Della frazione oltre alla consigliera Basso, ai consiglieri di Fd’I Lombardi e Berrino se ne continuerà ad occupare Grazia Longhitano residente a Poggio che sarà attivamente impegnata alle prossime consultazioni».