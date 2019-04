Balbosco d’Oc propone una domenica alternativa a Ventimiglia

Ventimiglia. Domenica 5 maggio Balbosco d’Oc e Salvatore hanno pensato di proporre una domenica alternativa.

Andrà in scena in zona Roverino – via della chiesa n.36 – uscita autostrada Ventimiglia, dopo l’Hotel Bruno a sinistra, prima del semaforo. Bisognerà parcheggiarsi sulla strada principale perché il luogo dell’evento è un piccolo centro storico pedonale.

Il programma della giornata:

– dal mattino alle 9.30 ci sarà data la possibilità di visitare e riscoprire insieme all’artista, l’esposizione di opere derivanti da anni di studi e ricerche: Scultura e pittura su metalli pietra e legno.

– dalle 10:30 alle 12:30 laboratorio artistico aperto a tutti!!. Si chiede gentilmente a chi è interessato a partecipare di prenotarsi al numero di telefono 3406996472.

«Al termine del laboratorio faremo un pranzo condiviso, dove se volete potete portare qualcosa da mangiare o/e bere. Ricordatevi di portate anche i vostri coperti (piatto,bicchiere, ecc. ) e dalle 15 in pista. Si ballerà sulla terrazza con Luca Pellegrino, musicista polistrumentista, cantante compositore della tradizione d’Oc, da sempre si occupa di musica popolare come collaboratore di altri musicisti occitani ed insegnante nella provincia di Cuneo. Un grande e piacevole ritorno in riviera! – fanno sapere gli organizzatori – Arrivederci a domenica 5 maggio! Saremo i benvenuti!». In caso di pioggia l’evento sarà rimandato a data da destinarsi.

Per ulteriori informazioni indirizzo mail: balboscodoc@gmail.com