Badalucco al voto, tutti i programmi elettorali dei candidati sindaco

Badalucco. Si avvicina il 26 maggio, data delle elezioni amministrative nel comune della valle Argentina. In lizza per la poltrona di sindaco ci sono tre candidati per altrettanti liste.

Qui di seguito, in ordine alfabetico, i nomi degli aspiranti primo cittadino con le rispettive liste d’appartenenza. Clicca su “Il programma di…” per visualizzare il documento.

Walter Bestagno, sindaco uscente (Sopra Tutto Badalucco). Il programma di Bestagno

Daniele Deplano (Badalucco al Centro). Il programma di Deplano

Matteo Orengo (ValorizziAmo Badalucco). Il programma di Orengo