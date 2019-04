Attenzione a fare la spesa in Francia, c’è il formaggio brie contaminato dalla Listeria

Il batterio della Listeria colpisce ancora in Francia. Dopo essere stato individuato in vari prodotti alimentari distribuiti nei supermercati d’oltralpe, dopo il caso delle insalate di McDonald’s ora tocca a forse quello che è il più famoso dei formaggi francesi: il brie.

Attenzione dunque a recarsi nella vicina Francia per comprarlo, credendo forse di trovare un prodotto migliore che in Italia. Secondo quanto riporta Nice Matin infatti, la sanità pubblica francese ha rincontrato dei casi di infezione da Listeria nelle persone che hanno consumato il formaggio prodotto dalla società Fromagère di Brie.

Dopo l’indagine sula tracciabilità, le autorità transalpine hanno deciso, in via precauzionale, di ritirare dalla vendita e richiamare tutti i formaggi a latte crudo e latte prodotto dalla Società Fromagère pastorizzato brie sul sito di S. Simeon (FR 77.432.001 CE e EN 77.436.001 CE).

Alcuni di questi prodotti sono stati raffinati e trasformati da altre società, ma anche questi sono stati rimossi dal mercato e richiamati.Le indagini di tracciabilità epidemiologica, ambientale e alimentare stanno continuando per chiarire l’origine della contaminazione.

I PRODOTTI INTERESSATI SONO I SEGUENTI

Nome: crema di formaggio sfuso e di tipo brie Coulommiers, Chevru, Chatel, Marquise, Saint-Siméon, Vignelaits, Bayard, Jean De Brie, Brillat-Savarin, Crema Francia, Esploratore, Morin, Formaggio Tartufo Estivo , Il Cuore del Formaggio, Coulommiers 45% Reflet De France.

Marchio commerciale: Company Fromagere de la Brie

Presentazione: impacchettata o tagliata

Porta il timbro: FR 77 432 001 CE e FR 77 436 001 CE

Lotti interessati: tutti i DLC interessati: tutti dal 10/02/2019

Nome: Brie de Meaux, Melun Brie, Brie La Montereau, Montereau Pepe, Coulommiers, Orvannais.

Marchio commerciale: Loiseau

Presentazione: impacchettata o tagliata

Porta il timbro: FR 77 001 001 CE

Lotti interessati: FB19xxxx, vedere l’elenco allegato

DLC interessati: tutti i DLCBoule De Raisin, Brie Aux Brisures De Truffes, Brie A La Moutarde, Brie Au Poivre, Brie De Chevru, Brie De Melun, Camembert Bleu D’auvergne, Chanteraine, Coulommiers Jeune, Coulommiers Fourre Aux Noix, Cremeux Au Poivre, Fleuricreme, Plateau Du Voyageur.

Marchio commerciale: Hennart

Presentazione: impacchettata o tagliata

Recante il timbro: FR 62 215 030 CE

Un sacco di cose: tutto

DLC interessato: tutto

Nome: Brie Of Meaux Aop Young, Brie Of Meaux Aop ½ Affine

Marchio commerciale: Hennart

Presentazione: impacchettata o tagliata

Recante il timbro: FR 62 215 030 CE

Lotti interessati: vedi elenco allegato

DLC interessato: vedi elenco allegato

Denominazione: Brie, Brillat Savarin, Brie Of Nangis

Marchio commerciale: Beillevaire

Presentazione: impacchettata o tagliata

Porta il timbro: FR 44 087 045 CE

Lotti interessati: vedi elenco allegato

DLC interessato: vedi elenco allegato

Denominazione: Coulommiers

archio commerciale: Fromagerie Du Dolloir

Presentazione: imballata

Precisione sulla confezione: Made in Seine et Marne

Recante il timbro: FR 02 186 001 CE

Lotti coinvolti: tutti

DLC interessati: tutti