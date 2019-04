Arrivano anche a Imperia gli effetti della semplificazione del cambio di cognome

Imperia. Arrivano anche nella città capoluogo di provincia gli effetti della modifica legislativa che agevola dal 1° luglio scorso la procedura del cambio di cognome: ora compete direttamente al Prefetto del luogo di residenza, chiamato a decidere autonomamente sull’istanza. Stop quindi a lungaggini e istruttorie infinite.

Non essendo intervenuti terzi interessati la signora Giuseppina Balle, dal 25 marzo scorso, può fregiarsi di un nuovo cognome: si chiamerà Giuseppina Bala come da richiesta.

È diventato sufficiente l’obbligo del Prefetto di pubblicare per 30 giorni sull’Albo pretorio del Comune di residenza la richiesta di modifica, per permettere l’eventuale opposizione di terzi, per cambiare il cognome.

Il catalogo è ampio e spesso è colpa dei genitori che hanno “giocato” con l’abbinamento noeme/cognome. Qualche esempio? Santa Pazienza, Assunto Licenziato, Manno Assunta, Nella Nebbia, Perla Madonna, Perla Pace, Benedetta Topa, Viva Capezzoli, Desiderata Troia, Zoccola Felice, Muoio Fortunato, Vera Sciagura, Pizza Margherita, Gatto Silvestro, Brezza Marina, Remo Labarca, Pagella Scolastica, Evacuo Felice, Indovina La Triglia….