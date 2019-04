Arriva la pioggia, per Achille Pennellatore è vigilanza meteo “Giallo”

Sanremo. “Da mezzogiorno circa, su Imperiese e Costa Azzurra, per il pomeriggio e fino alle 20 circa, entreremo in codice di vigilanza meteo giallo (il più basso) per temporali vaganti. Persiste in alta montagna il giallo per slavine e valanghe”.

Così Achille Pennellatore riguardo alla situazione meteo prevista per oggi. Complice il regime di bassa pressione, godremo di precipitazioni che gioveranno alla terreno e alle riserve idriche del territorio.