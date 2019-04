Area24, Barbagallo: «La Regione non ha ancora deciso il destino della pista ciclo-pedonale del Ponente»

Genova. «La Regione continua a non rispondere sul destino della pista ciclo-pedonale del ponente ligure. La messa in liquidazione di Area24 risale a quasi un anno fa, ma in tutti questi mesi la Giunta non è stata in grado di trovare una nuova soluzione per la gestione di questo vero e proprio patrimonio ligure» – fa sapere Giovanni Barbagallo, consigliere regionale del Pd ligure.

«Nelle scorse settimane avevo presentato un’interrogazione in cui chiedevo alla Giunta quali intenzioni avesse per il rilancio della pista ciclo-pedonale, ma la risposta che mi è stata inviata dall’assessore Giampedrone non chiarisce nulla e si limita a dire che la Giunta sta studiando alcune soluzione. È quasi un anno però che la pista ciclo-pedonale è abbandonata a se stessa. Stiamo accumulando ritardi sempre più gravi. La Giunta intervenga al più presto, non possiamo permetterci di perdere un patrimonio importante come questo» – afferma Giovanni Barbagallo.