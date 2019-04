Approvato il DEF, Roberto Parodi: «A rischio il bonus fiscale per i frontalieri»

Ventimiglia. «Approvato il DEF (Documento Economia e Finanza) nei prossimi anni la flat tax con due aliquote 15% e 20%

paradossalmente una riduzione delle imposte potrebbe portare a pagare di più i frontalieri.

La bozza del Def prevede per quest’anno il Pil a +0,1% e +0,6% nel 2020. Il debito pubblico salirà al 132,7% per calare fra un anno al 131,7%, il deficit aumenterà al 2,4%. La flat tax sarà coperta da una riduzione delle spese fiscali e delle agevolazioni, ipotesi introduzione di due aliquote Irpef del 15 e 20 per cento, a partire dai redditi più bassi. Il bonus fiscale per i lavoratori frontalieri rientra in quello che si dice agevolazione fiscale e questo potrebbe metterlo a rischio» dichiara Roberto Parodi, membro della consulta regionale lavoratori frontalieri.