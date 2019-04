Anziana malata dispersa al confine italo-francese. Scattano le ricerche

Ventimiglia. Da ieri pomeriggio non si hanno più notizie di una anziana francese, sofferente di Alzheimer, che stava facendo una passeggiata insieme al marito in zona Mortola, al confine tra Ventimiglia e la Francia. Stando a quanto ricostruito, la donna si sarebbe persa quando il coniuge si è distratto un attimo per ammirare il panorama.

I due erano usciti per una passeggiata, di mattina, tra il monte Carpano e il passo del Cornà. A un certo, punto, stando a quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe allontanato un attimo e al ritorno non ha più trovato la moglie. Subito sono stati allertati i soccorsi francesi che, accorsi anche con elicottero, effettuato un sopralluogo: dell’anziana, però, nessuna traccia. Oggi sono stati allertati anche gli italiani: Soccorso Alpino e squadre antincendio.