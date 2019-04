Anche nel ponente ligure un gruppo aderente a + Europa della Bonino

Si sta costituendo anche nel ponente ligure un gruppo aderente alla nuova compagine politica + europa, dopo il congresso nazionale di Milano che ha visto eletto l’onorevole Benedetto Della Vedova si e creato un interesse politico sui progetti e programmi previsti dalla nuova Euro compagine, «Ci è piaciuta molto l’idea di creare un nuovo partito con profonda vocazione europeista» ci spiega Francesco Verrando membro fondatore del gruppo, «Grazie anche all’amicizia e la guida dell’amico Bruno Tabacci ci stiamo impegnando a far conoscere il movimento e supportarlo non solo per le imminenti e importantissime elezioni europee ma per sviluppare anche una politica locale soprattutto nella nostra zona di confine».

Prosegue «Quando diciamo che occorre più Europa intendiamo dire che solo un’Europa più unita di quella attuale, non più divisa, può affrontare le trasformazioni legate alla globalizzazione economica, alle dinamiche demografiche e ai progressi

scientifici e tecnologici che suscitano, in tutto il mondo, timori e interrogativi. Serve un’Europa più forte, non più debole, perché solo dotando le istituzioni comuni di maggiori strumenti, risorse e legittimità politica, l’Europa potrà davvero esercitare una sovranità piena e condivisa. Piena perché condivisa. All’Italia serve più Europa, perché solo un’autentica iniezione di diritti, libertà, innovazione, responsabilità, tutela dell’ambiente, protezione dei più deboli, promozione delle diversità e diffusione della conoscenza e del metodo scientifico può consentire al nostro Paese di crescere e tornare a essere artefice pieno del proprio destino. Stiamo preparando una conferenza sui 20 anni dell’euro e altre iniziative sul tema Europa».

Chi volesse unirsi al gruppo o saperne di più può scrivere alla mail: piueuropaponenteligure@gmail.com , collegarsi sulla omonima pagina facebook o seguire il Blog https://piueuropaponenteligure.home.blog/