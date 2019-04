Anche nei Comuni dell’imperiese la legge ‘Spazza corrotti': online curriculum e certificato penale dei candidati

Imperia. Chi si presenterà alle prossimi elezioni amministrative in Italia, dovrà seguire le direttive della nuova normativa ‘Spazza corrotti’ che regolamenta le elezioni. Anche in provincia di Imperia, dove l’appuntamento elettorale sarà il 26 maggio, ogni lista dovrà pubblicare online curriculum e certificato penale dei candidati per rispettare uno degli adempimenti richiesti in materia di trasparenza. Si tratta di una delle disposizioni che sta facendo più discutere in quanto considerata lesiva del diritto alla privacy.

Per chi non dovesse assolvere a questo dovere, sono previste multe tra i 12mila e i 120mila euro.

In allegato, sia il vademecum delle elezioni amministrative del 26 maggio che la legge cosiddetta “spazza corrotti”.

nota L 3-2019 def

VADEMECUM ELEZIONI 2019