Anche a Imperia arriva “Poste Progetti Futuri”

Imperia. Poste Vita, la compagnia assicurativa di Poste Italiane, amplia la gamma dei propri prodotti di investimento e lancia anche Imperia Poste Progetti Futuri: un nuovo contratto di assicurazione sulla vita a premio unico, denominato “multiramo”, le cui prestazioni sono collegate ad una gestione separata e al valore delle quote di un fondo interno assicurativo. Poste Progetti Futuri coniuga un prodotto tradizionale assicurativo vita con una gestione professionale e dinamica degli investimenti, che punta a realizzare una crescita del capitale investito contenendo allo stesso tempo i rischi

Da oggi negli 89 Uffici Postali della provincia di Imperia, con Poste Progetti Futuri è possibile diversificare il portafoglio grazie all’aiuto di un consulente di Poste Italiane che saprà indirizzare su una delle 5 predefinite combinazioni di investimento con differente allocazione tra la gestione Separata di Poste Vita e il Fondo Interno Assicurativo di Poste Vita.

In Poste Progetti Futuri la tranquillità e la qualità della Gestione Separata sono affiancate al dinamismo del Fondo Interno Assicurativo. Il gestore del Fondo Interno Assicurativo è BancoPosta Fondi SGR, società del Gruppo Poste Italiane. Le prestazioni di Poste Progetti Futuri sono direttamente collegate al rendimento della Gestione Separata di Poste Vita e al valore delle quote di un Fondo Interno Assicurativo di Poste Vita che permette di combinare le migliori soluzioni di investimento attraverso una gestione prudente e professionale.

Una soluzione che permette di trovare una risposta per i propri progetti di vita e in base alle proprie esigenze, impostare switch automatici per aumentare o ridurre ogni anno in modo progressivo la combinazione di investimento e l’esposizione del premio investito nel fondo interno assicurativo.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.postevita.it o rivolgersi direttamente all’ufficio.