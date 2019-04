All’auditorium comunale il saggio di fine anno degli allievi dell’accademia musicale di Ospedaletti

Ospedaletti. Domenica 16 giugno, a partire dalle 16.30 alle 19.30 presso l’Auditorium Comunale di Ospedaletti, si terrà il saggio di fine anno degli allievi della A.M.O. Accademia Musicale di Ospedaletti, con il patrocinio dell’Unicef e del comune di Ospedaletti.

Per il quinto anno consecutivo l’Accademia Musicale è lieta di presentare lo spettacolo di fine anno, un vero e proprio concerto dal vivo che vedrà come protagonisti gli allievi che potranno così mettersi in gioco suonando con musicisti professionisti e con strumenti ed apparecchiature professionali. Gli allievi avranno l’opportunità di esibirsi assieme ai musicisti accompagnatori: Vincenzo Pisano (tastiere e sax), Enzo Rotondaro (batteria), Luca Valenti e Tony Mercurio (basso elettrico), Nino Pasquali (Tromba).

La regia audio sarà affidata a Stefano Bonsignore, le video riprese sono a cura della Project Media Service di Bordighera, di Christian e Massimo Merlo, lo spettacolo verrà presentato da Daniele Lupapo, le fotografie saranno di Gianmaria Moraglia. Saranno presenti inoltre in qualità di ospiti il Direttore Artistico dell’Auditorium Roberto Pizzio e l’ Assessore alla cultura Umberto Germinale. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà all’interno del Salone Polivalente “La Piccola” di Ospedaletti, Via Cavalieri di Mata1.

Gli insegnanti dell’Accademia sono musicisti qualificati, concertisti attivi nella zona e all’estero. Il saggio, organizzato dal direttore Roberto Blasi e dai docenti Claudia Musso, Eleonora Amerio, Vincenzo Pisano, Eleonora Brajato, Tony Mercurio e Gioacchino Pasquali ed Enzo Rotondaro, darà la possibilità agli allievi di esibirsi dal vivo, permettendo loro di condividere con il pubblico il lavoro realizzato durante l’anno e di poter vivere un’esperienza preparatoria alla professione del musicista. L’ingresso è libero. L’Accademia Musicale adotta un metodo innovativo e originale, offrendo una formazione musicale completa. La A.M.O. rilascia diplomi che consentono l’inserimento professionale nel mondo della musica ed è inoltre possibile preparare gli esami di ammissione al Conservatorio.

La Scuola propone il corso base, rivolto a bambini ragazzi e adulti che intendano suonare per divertimento e passione ed il corso avanzato, dedicato a coloro che intendono affrontare la musica in modo completo. E’ attivo inoltre il corso propedeutico, per avvicinare i più piccoli alla musica sviluppando, attraverso il gioco, senso ritmico ascolto e intonazione. Infine il corso per i bambini da 0 a 36 mesi, fondato sulla Music Learning Theory di Edwin Gordon, tenuto da un’ insegnante certificato Audiation Institute. Il nostro istituto è ufficialmente “Testimonial Regionale Unicef” , l’associazione umanitaria che aiuta i bambini poveri dei paesi più disagiati.

Per informazioni:

Tel: 0184996577 – 3313534834

Sede in Via di Pettinengo 49, Ospedaletti (IM)

emi.ospedaletti@gmail.com