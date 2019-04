Alla Camera di Commercio di Imperia un convegno su bullismo e cyberbullismo

Nella meravigliosa cornice dell’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia si è svolto ieri mattina il convegno “Bullismo e cyberbullismo. Strumenti di prevenzione e contrasto”, organizzato dalla Segreteria regionale e provinciale del SILP CGIL.

Davanti ad una platea di oltre quattrocentocinquanta persone, purtroppo alcune sono rimaste in piedi perché i posti a sedere erano esauriti, si sono succeduti gli interventi degli autorevoli ospiti che hanno catalizzato, per oltre due ore, l’attenzione di un pubblico che vedeva rappresentati studenti, insegnanti, esponenti delle Forze dell’Ordine e semplici cittadini. Tra loro la prof.ssa Elena Ferrara, già Senatrice della Repubblica e prima firmataria della legge 71/2017, la dott.ssa Benedetta Emanuela Palladino, sviluppatrice della piattaforma ELISA, il Dir.Tec.Sup., il Segretario nazionale SILPCGIL Daniele Tisson e Roberto Surlinelli del Compartimento Liguria Polizia Postale e delle Telecomunicazioni.

Sopra tutti il dott. Paolo Picchio per il suo inestimabile contributo. Dopo i saluti del neo prefetto Alberto Intini, a cui ha fatto seguito l’intervento del questore Cesare Capocasa, molto graditi al pubblico, si sono intervallate le relazioni che hanno visto interessare tutto lo spettro della problematica sociale culminando nel toccante contributo offerto dal dott. Paolo

Picchio in un’elaborazione collettiva di un trauma familiare che vuole rappresentare un monito per chiunque affinché il “sacrificio” di Carolina non sia stato vano e possa servire a salvare tante tante vite. Con questo auspicio si conclude così una giornata in cui abbiamo creduto molto e al cui vasto pubblico intervenuto va tutto il nostro ringraziamento.