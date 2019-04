Alessia Laura, Miriam Bazzicalupo e Chiara Smeraldo reginette dell’atletica a Montecarlo

Sanremo. Si è svolta allo stadio Louis ii di Monaco la giornata internazionale dell’atletica, un appuntamento da non perdere per i migliori atleti della nostra provincia. La magica pista del Principato, che ospiterà il 12 luglio, i big mondiali dell’atletica, non ha deluso le aspettative mettendo in luce alcuni talenti, soprattutto in campo femminile.

Doppio successo per l’allieva Chiara Smeraldo della Maurina prima nei m. 100 ostacoli in 14″4 e prima nei 100 piani in 12″55. «A nostro avviso avrebbe meritato di essere convocata al raduno nazionale della federazione, invece silenzio assoluto» – commenta la società.

Tutto per le atlete della As Foce il mezzofondo femminile; nella gara di apertura, i m.1000 cadette, successo di una brillante Alessia Laura col suo nuovo primato personale,3’10″87; nei m.1500 assoluti seniores, vittoria di Miriam Bazzicalupo, ampiamente sotto i 5′(4’51″35), malgrado un ritmo iniziale molto lento. Nella categoria “ragazze”, terza piazza per Giulia De Cristofaro, anche lei col personale a 3’32″81. Soddisfattissimo il tecnico Giuseppe Sini.

In campo maschile, un successo per Alin Luca Martini, Maurina, nei m.400 ostacoli(56″83); nei m.1500, l’allievo Nicola Scarlino ha fatto un bel balzo di qualità correndo i m.1500 in 4’05″22, terzo assoluto.

I primati personali si sono sprecati nei m.400 dove lo junior Davide Revelli ha corso in 52″76, in prima assoluta; più dietro, Davide Ebrille, allievo, è sceso sotto i 54″, esattamente 53″98. Si tratta di una specialità difficile da interpretare e questa esperienza a Monaco sarà preziosa in futuro. Infine, nei m.5000 seniores, Daniele Carlini ha corso in 16’15″72 (personale) e Alessandro Castagnino in 16″36″94, primato stagionale.