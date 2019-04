Alessandri: «Ora non sono disponibile per la presidenza, serve il sindaco di una grande città»

Imperia. Il sindaco di Pieve di Teco Alessandro Alessandri chiamato in causa per la presidenza della provincia, dichiara: «In questo momento sono gravato da troppi impegni, la gestione della provincia comporta grandi sforzi per risolvere problemi di fondamentale importanza come i rifiuti e il ciclo idrico integrato.

Pertanto credo che il ruolo di presidente debba essere svolto dal sindaco di una grande città che di per sé dispone di una struttura. Essendo i primi cittadini di Ventimiglia e di Sanremo non candidabili, credo che rimanga solo il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, per questo delicato ruolo».