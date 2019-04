Al via il progetto di cardioprotezione per la città di Imperia

Imperia. Partirà mercoledì 3 aprile, con la prima giornata di corso, il progetto di cardioprotezione. La Croce d’Oro ed il comune di Imperia, insieme, per promuovere la cultura della rianimazione precoce. Dipendenti ed amministratori comunali frequenteranno specifici corsi di formazione per imparare le tecniche di rianimazione cardiopolmonare e conseguiranno l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore, per poter prestare soccorso immediato e di qualità in caso di bisogno.

Crediamo fortemente che la cultura della rianimazione precoce debba essere il più possibile diffusa e condivisa perché il successo di una rianimazione dipende principalmente dal precoce inizio delle manovre. Per questo i corsi sono aperti a tutti i cittadini: ai commercianti che hanno la fortuna di avere un DAE pubblico nelle vicinanze, a chi frequenta palestre o altre sedi di attività sportive fornite di defibrillatore ed a chiunque abbia voglia di crescere come cittadino, arricchendo di conseguenza il tessuto sociale in cui viviamo. Croce Oro BLSD info web

Le prime due giornate di corso si svolgeranno:

Mercoledì 3 aprile, dalle 9 alle 13, presso la sede consigliare del Cremlino, Piazza Dante 4

Mercoledi 10 aprile, dalle 9 alle 13, presso la sede consigliare del Cremlino, Piazza Dante 4

Il corso ha un costo di €40 a persona.

Per info ed iscrizioni: 3482485795 Maurizio De Silvestri