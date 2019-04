Al Tennis Club Ventimiglia va in scena la sfida tra Italia, Francia e Canada

Ventimiglia. La sfida di doppio Pasquale sul campo n° 4 del TC Ventimiglia del 22 aprile tra giocatori rappresentanti di tre paesi, Italia-Francia e Canada, si è conclusa con un salomonico set pari.

Nella foto scattata da Eduardo Raneri si vede da sinistra la coppia italiana formata da Pino Zangari e Lorenzo Orusa accanto quella estera di Christine Alauze – David Lockart.

Sono aperte intanto al circolo le iscrizioni per la 43a edizione del torneo cittadino sociale a squadre “sponsorizzate” il cui inizio è previsto per lunedì 6 maggio.

La squadra del TC Ventimiglia “under 14 maschile” impegnata nella fase provinciale FIT giocherà in casa sabato 4 maggio alle 14 con le “racchette” di Imperia; in contemporanea è in programma l’incontro Diano-Sanremo C. (ingresso libero). Per contatti con la segreteria sportiva tel. (0184)355224. (e.r.)