Al Palabigauda di Camporosso terzo incontro con l’Accademia dell’arte di educare

Camporosso. Terzo incontro, il 12 aprile alle 20,30 al Palabigauda, per l’Accademia dell’arte di educare, promossa dall’associazione Noi4you in collaborazione con il Comune di Camporosso.

“L’esperienza: il miglior ingrediente. Ma è davvero così? Pensiamo spesso che “l’esperienza insegna”. Abbiamo da sempre pensato che i “vecchi” possano essere da guida ai giovani, ma è davvero così?

Oggi le neuroscienze hanno fatto grandi scoperte in merito e si, è davvero così, ma quello a cui non pensiamo mai è che insegniamo cose buone e cose non buone.

L’esperienza non è solo una consapevolezza positiva. Al contrario, rischiamo di trasmettere ai nostri figli, ai nostri alunni, meccanismi, comportamenti ed idee che al contrario sono frutto di traumi ed esperienze Non elaborate.

Di tutto ciò parleremo venerdì 12 aprile all’Accademia dell’arte di Educare. Vi aspettiamo numerosi con le nostre psicoterapeute Donà e Sciolla. A facilitare le famiglie ci sarà il simpatico Baby Lab che si occuperà di tutte le “simpatiche pesti”. Vi aspettiamo dunque numerosi come sempre!”.

