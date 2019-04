Al Comunale va in scena Lecco-Sanremese, mister Lupo: «Sono di un altro pianeta e l’hanno dimostrato»

Sanremo. Domani sarà il giorno del big match contro il Lecco. La marcia trionfale dei lombardi ha messo la parola ‘fine’ al discorso promozione con ben cinque giornate di anticipo, ma in casa biancoazzurra c’è la voglia di ben figurare al cospetto della capolista.

Il Lecco arriva a Sanremo forte di 20 punti di vantaggio e reduce dalla vittoria interna 3-1 contro il Milano City. Nella loro corsa verso la promozione i lombardi hanno accumulato 77 punti frutto di 24 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta (sul campo del Sestri Levante).

«In settimana abbiamo lavorato per fare tutto ciò che serve per affrontare una gara difficile come questa, giochiamo contro la squadra più forte e che ha meritato quello che ha ottenuto, sono di un altro pianeta e l’hanno dimostrato – dichiara mister Alessandro Lupo alla vigilia – per noi è una partita importante perché ci teniamo a finire il campionato secondi in classifica. Dobbiamo andare a 100 all’ora, contro avversari come il Lecco devi andare forte per riuscire a fare il risultato. Vietato abbassare i ritmi». Mister Lupo avrà a disposizione tutti gli effettivi della rosa.

Per la gara di domani contro il Lecco (fischio d’inizio alle 15) la società ha organizzato la ‘Giornata biancoazzurra’ con due sorprese per i tifosi matuziani e per gli abbonati. Ecco i prezzi dei biglietti: tribuna centrale 25€ (ridotto 20€); tribuna laterale 15€ (ridotto 12€); gradinata Nord e settore ospiti 10€ (ridotto 8€).