Breil-sur-Roya. Addio al “tendone” sul lago. Per noi italiani non ha un vero e proprio nome ma per i cittadini royaschi è conosciuto come “Chapiteau”.

Sono partiti infatti oggi i lavori di demolizione di quell’angolo pittoresco sulla sponda del lago, da sempre parte integrante del paesaggio visto dal finestrino dell’auto durante i viaggi di andata e ritorno lungo la strada della valle Roya.

Al momento non si sa ancora cosa nascerà al posto del “tendone”, ma c’è da dire che resterà un bel ricordo impresso nelle fotografie delle migliaia di persone che in occasione di belle giornate si fermavano spesso a immortalare il laghetto.