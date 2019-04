Acqua pubblica, il Pd Sanremo: «Impegno costante dell’attuale amministrazione per salvare Rivieracqua»

Sanremo. «Dato che leggiamo dichiarazioni di esponenti del centrodestra che raccontano su Rivieracqua una storia inventata riteniamo utile fare alcune precisazioni per far sì che la storia venga ricordata nel modo corretto – dichiarano gli esponenti del Pd Sanremo.

Rivieracqua nasce nel 2012 e l’allora centrodestra decise di far nascere la nuova società come una scatola vuota. C’era allora la possibilità di fondarla sulla base di una società esistente, solida e strutturata come AMAIE e peraltro completamente pubblica, al contrario di altre società già privatizzate. La scelta, all’epoca, fu dettata dal fatto che Imperia e Provincia non volevano che AMAIE e Sanremo diventassero centrali nella gestione dell’acqua pubblica.

Concludono dicendo – Oggi molti di quelli che appoggiarono questa scelta cercano di scaricare questa loro responsabilità a scopi puramente elettorali sull’attuale amministrazione di Sanremo alla quale invece si deve riconoscere l’impegno costante per il salvataggio della nuova società. Ulteriori motivi che confermano il nostro appoggio a tutela dei sanremesi alla maggioranza e alla candidatura del Sindaco Biancheri».