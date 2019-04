Accreditati gli stipendi per i dipendenti Asl 1 Imperiese

Imperia. In relazione al comunicato stampa trasmesso dall’Azienda nella giornata di venerdì relativo al ritardo dell’accredito dello stipendio del mese di aprile per i propri dipendenti causato di un problema tecnico di gestione dell’Ente Tesoriere, si conferma che in data odierna gli stipendi sono in fase di accreditamento con valuta al 29/04/2019.

La Direzione Aziendale, al fine di garantire il minor disagio possibile ai propri dipendenti, si è subito attivata con l’Ente Tesoriere, con il quale ha concordato che, laddove il ritardo dell’accredito abbia comportato degli oneri aggiuntivi agli stessi dipendenti, questi verranno rimborsati dall’istituto bancario.

Per il mese di maggio si provvederà, inoltre, ad una compensazione dei giorni di valuta persi nel mese di aprile, con un accredito anticipato dello stipendio al 23 maggio 2019, invece che al 27 con oneri a carico dell’Ente Tesoriere.