Ac Andora-Atletico Argentina, mister Pesante: «Non sono contento della mia squadra»

Taggia. L’Atletico Argentina conclude il suo cammino in campionato con una sconfitta. In trasferta ad Andora i ragazzi di mister Pesante non riescono ad opporsi ai padroni di casa.

«Non sono contento della mia squadra. Abbiamo staccato la spina già da qualche domenica e mi sarei aspettato più aiuto dagli uomini di esperienza della mia squadra. Unica nota positiva è l’esordio di due giovani. Ora bisogna ritrovare compattezza per la finale playoff» – dice mister Pesante.